До редакції нашого інформаційного порталу потрапив документ так званого «Міністерства охорони здоров’я «ДНР», згідно з яким усім медичним установам «республіки» необхідно до 10 січня надати списки працівників, які мають досвід надання медичної допомоги в умовах проведення бойових дій.

На перший погляд, цей документ здається звичайнісіньким, але до чого такий поспіх напередодні Різдва? За отриманою інсайдерською інформацією, окупаційна влада «ДНР» отримала наказ із Адміністрації Президента РФ підготувати групу медиків для їхнього відправлення до Казахстану.

Медики, які дадуть добровільну згоду на відрядження в Казахстан, поїдуть туди як громадяни РФ, тому обов’язковою умовою є наявність паспорта громадянина РФ.

Не виключено, що вже формується така сама група бойовиків «ДНР» та «ЛНР» для участі у бойових діях проти казахських демонстрантів.

Джерело: Інфропростір