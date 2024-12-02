Масштаби руйнувань у Тернополі після нічної атаки

У ніч проти 2 грудня російські війська здійснили атаку на Тернопіль, запустивши безпілотник “Герань” по житловому будинку. Унаслідок удару загинув 45-річний чоловік, а кілька мешканців отримали поранення.

Масштаби руйнувань:

• Пошкоджено 33 квартири у цьому будинку, у яких вибито вікна.

• Постраждала школа поруч – 57 віконних склопакетів знищено.

• Уламки пошкодили ще дві квартири у сусідньому будинку.

• 20 автомобілів, припаркованих поруч, отримали ушкодження.

Завдяки оперативним діям пожежу вдалося ліквідувати о 02:28.

До роботи залучено 13 одиниць техніки та 45 рятувальників ДСНС.

Через пошкодження внутрішніх мереж у будинку тимчасово припинено подачу тепла та холодної води. КП «Тернопільводоканал» забезпечило підвезення питної та технічної води для мешканців.