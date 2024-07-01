Марія Мельник з Гусятинщини уже понад двадцять років вирощує лілії

Марія Мельник з Гусятинщини уже понад двадцять років займається вирощуванням лілій. На її присадибній ділянці росте понад 50 видів та сортів цієї пахучої квітки.

Жінка розповідає, що першими розквітають традиційні білі лілії, які часто люди використовують для пригодовування ліків та настоянок. Біла лілія широко застосовується в медицині для загоєння ран, лікування хвороб суглобів, розтягнення м’язів, опіків, зменшення зубного болю.

А згодом беруться до цвітіння низькорослі, середньорослі та високорослі різнокольорові квіти – жовті, оранжеві, вишневі, білі, строкаті тощо.

З історії походження квітки

За словами пані Марії, за однією з легенд прекрасна біла квітка з’явилася зі сліз Єви, яку через непослух вигнали з раю. У Стародавній Греції вважали, що біла лілія виникла з крапель молока богині Гери. У Римлян цю квітку асоціювали з символом надії. В країнах Близького Сходу лілію вважали другою королевою рослинного царства після троянди.

До лілій неможливо залишитися байдужим – ви їх або любите, або на дух не переносите, проміжного почуття не дано. – каже Марія Мельник,- Проте, саме ця квітка стала уособленням чистоти і невинності серед багатьох культур і народів. За переказами, лілія є символом спокутування гріхів. На Русі в епоху християнства біла лілія вважалася символом чистоти і непорочності, в зв’язку з чим ця квітка стала незмінним подарунком для нареченої в день її весілля.

Прекрасна легенда німців розповідає про повір’я, що разом з кожною квіткою лілії є ельф, який разом з нею народжується і вмирає. У денний час ельфи покірно сплять усередині квітки, а вночі починають злегка розхитувати високе стебло з квіткою. Розгойдуючись, лілія починає дзвеніти, тим самим допомагаючи ельфам вимовляти магічну молитву. Після цього чарівного процесу ельфи повертаються в свої квіткові ліжку і міцним сном засипають до наступної чудової ночі.

Секрети догляду за квітами

У світі флористики відомо понад 3000 сортів лілій . – каже Марія Мельник,- При цьому число нових гібридних сортів цієї квітки з кожним роком тільки збільшується. Але гарні і примхливі лілії не вибачають садівникові помилок у догляді. За неправильного догляду вони погано квітнутимуть або навіть загинуть. Щоб квіти зростали здоровими і пишно квітнули, потрібно дотримуватися певних правил.

Для висадки варто вибирати великі, м’ясисті і здорові цибулини, лусочки яких не пересушені. Цибулини перед посадкою потрібно обробити спеціальним розчином, щоб попередити розвиток хвороб. Гарні антисептичні властивості має 0,2- процентний розчин фундазолу, яскраво-рожевий розчин марганцівки тощо. Цибулини потрібно замочити в одному з засобів на 30 хвилин, а перед посадкою підсушити. Проводити профілактику захворювань можна і після посадки, обприскуючи рослини однопроцентним розчином бордоської рідини. Робити це рекомендується три рази на рік.

Лілії можуть зростати на одному і тому ж місці кілька років.- каже пані Марія,- Часті пересадки можуть навіть уповільнити їх розвиток. Вибирати ділянку потрібно таким чином, щоб у найближчі 3-4 роки не турбувати рослину.

Лілії полюбляють добре дренований ґрунт, оскільки не переносять застою вологи. Для них можна виділити ділянку з напівпіщаним або суглинним ґрунтом. Крім того краще, якщо він буде сонячним, але без доступу прямих сонячних променів і протягів.

Глибина посадки залежить від сорту і віку рослин. Оптимально — 20 см. Якщо були придбані низькорослі сорти або занадто молоді цибулини, то ямка повинна бути меншої глибини, близько 10-12 см. Оптимальна відстань між рослинами становить 20-30 см.

Способи розведення лілій: розподіл цибулинного гнізда; відділення цибулин-діток; вирощування лусочок в цибулини; живцювання стебла, листя.

Щоб правильно доглядати за ліліями, їх необхідно підгодовувати 3-4 рази за весь вегетаційний період. На початку росту надземної частини необхідна велика кількість азоту. Для цього вносите органічні добавки, такі як курячий послід, перепрілий гній. Під час формування бутонів квітів вже потрібні калій і фосфор. Якщо ви не викопуєте цибулини, восени також потрібно доглядати за рослинами, вносячи і органічні, і мінеральні добрива.

Мульчування потрібне для затримання вологи, можна використовувати торф, тирсу, хвою. Універсальними засобами вважаються торф, перегнилий компост і перепріла тирса.

Квіти потрібно регулярно, але помірно поливати, особливо це важливо у посушливі дні. Крім того, потрібні постійні прополки і розпушування ґрунту, що дозволить дренувати ґрунт і наситити його киснем.

Для лілії важливе підтримання оптимального водного режиму ґрунту, оскільки згубним буде і перезволоженням, і посуха. У першому випадку збільшується ризик розвитку цибулевої і бактеріальної гнилі, бурої плямистості, а в другому — рослина починає сохнути.

У період активного зростання до початку квітнення рекомендується вносити азотні та комплексні мінеральні добрива 2-3 рази за весь період. Після квітнення краще використовувати суперфосфат і калійну селітру.

Отож лілії – одні з найкрасивіших квітів, які ефектно прикрасять вашу присадибну ділянку яскравими ніжними кольорами і наповнять його незрівнянним річним пахощами…