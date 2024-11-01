Маленьку дитину з Тернопільщини, яка отруїлася грибами, готують до трансплантації печінки

Через отруєння грибами дворічній дівчинці на Тернопільщині мають трансплантувати печінку. Раніше ми писали, що загалом грибами отруїлися восьмеро дітей.

Про стан дітей телефоном розповіла Суспільному медична директорка Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк:

“Я телефонувала в лікарні, то всі діти живі і у Львові, і в Києві. Їм проводять відповідну терапію та гемодіаліз. Найважчу дитину зараз у Львові готують до трансплантації печінки. Однорічна дитина залишається в нас, вона обстежена. Сумнівно, чи вона їла ті гриби, чи ні, мама нам не сказала. Дитина має ознаки вірусної інфекції, але загрози її життю немає”.

У медзакладах перебувають восьмеро дітей та один дорослий. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов’язків директорки Тернопільського обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук. За її словами, гриби приніс сусід. Підозрюють, що вони отруїлися блідою поганкою:

“Ситуація доволі складна, враховуючи те, що восьмеро дітей потерпіло: семеро дітей з однієї родини і одна дитина була гостею, це двоюрідна сестра. Станом на вчорашній день родичку госпіталізували в Чортківську міську лікарню. Дитину із сім’ї у важкому стані госпіталізували в Копичинецьку лікарню. Станом на вчора, всі вісім дітей були направлені в реанімацію в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Звідти двоє дітей направили до Львова в клініку Святого Миколая, а шестеро дітей перевели в “Охматдит”.

Через цей випадок поліцейські відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

Цього року на Тернопільщині зареєстрували 13 випадків отруєння грибами. 14 річна дитина від отруєння померла, розповіла Юлія Кравчук. За її словами, найчастіше люди отруюються мухоморами червоніючими, капелюшками, несправжніми печерицями:

“Станом на сьогодні ми вже завершили підтверджені випадки отруєнь, їх є сім із 13. Над шістьма випадками працюємо. У Чортківському районі зареєстрували сім випадків, де 17 потерпілих. У Тернопільському районі — п’ять випадків, вісім потерпілих. І в Кременецькому районі трапився один випадок, два потерпілих. На ранок цього дня, 31 жовтня, надійшло повідомлення, що є ще один випадок, один потерпілий”.

Перші симптоми отруєння грибами: біль у животі, діарея та блювання.

“Воно викликає незворотне пошкодження внутрішніх органів, гепаторенальний синдром. У важких випадках може допомогти лише трансплантація, і то за умови, якщо це буде дуже швидко зроблено, особливо, в дитячому віці. Тому дітям до 12 років заборонено давати гриби. Також не можна їх споживати вагітним та жінкам, які годують грудьми”, — зазначила Юлія Кравчук.