Збаразька громада втратила захисника. Помер сержант Леонід Макух

Йому було 43 роки. Про смерть захисника повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

Служба і поранення

Із лютого 2023 року він став на захист України. Виконував бойові завдання на сході. Зокрема у Костянтинівці та Дружківці.

На фронті отримав тяжку контузію.

Прощання з воїном

Траурний кортеж зустріли 2 травня у Сквері Героїв у Збаражі.

Після спільної молитви колона вирушила до дому, де проживав захисник, а далі — до рідної оселі у селі Болязуби та до місцевої церкви.

Чин похорону відбудеться 3 травня об 11:00.

Пам’ять про Героя

Громаду закликають прийти та віддати останню шану воїну.

Він мужньо боронив Україну та наше майбутнє.

Вічна пам’ять і слава Герою.