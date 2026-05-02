Збаразька громада втратила захисника. Помер сержант Леонід Макух

Сумна звістка сколихнула Збаражчину. 1 травня відійшов у вічність сержант Леонід Макух із села Болязуби.

02.05.2026

Яровий Роман

Війна з рф

Леонід Макух
Йому було 43 роки. Про смерть захисника повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

Служба і поранення

Із лютого 2023 року він став на захист України. Виконував бойові завдання на сході. Зокрема у Костянтинівці та Дружківці.

На фронті отримав тяжку контузію.

Прощання з воїном

Траурний кортеж зустріли 2 травня у Сквері Героїв у Збаражі.

Після спільної молитви колона вирушила до дому, де проживав захисник, а далі — до рідної оселі у селі Болязуби та до місцевої церкви.

Чин похорону відбудеться 3 травня об 11:00.

Пам’ять про Героя

Громаду закликають прийти та віддати останню шану воїну.

Він мужньо боронив Україну та наше майбутнє.

Вічна пам’ять і слава Герою.

Теги: військовий, Збараж

