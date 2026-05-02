Збаразька громада втратила захисника. Помер сержант Леонід Макух

Йому було 43 роки. Про смерть захисника повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.
Із лютого 2023 року він став на захист України. Виконував бойові завдання на сході. Зокрема у Костянтинівці та Дружківці.
На фронті отримав тяжку контузію.
Траурний кортеж зустріли 2 травня у Сквері Героїв у Збаражі.
Після спільної молитви колона вирушила до дому, де проживав захисник, а далі — до рідної оселі у селі Болязуби та до місцевої церкви.
Чин похорону відбудеться 3 травня об 11:00.
Громаду закликають прийти та віддати останню шану воїну.
Він мужньо боронив Україну та наше майбутнє.
Вічна пам’ять і слава Герою.