Метеозалежним приготуватися: літо розпочнеться із магнітних бур

Через потужний спалах на Сонці вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

Про це повідомляє Національне агентство океанографічних та атмосферних досліджень.

У метеозалежних може виникнути головний біль, нудота, «крутитиме суглоби», висока температура, підвищений тиск та безсоння. Рекомендується більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися та дотримуватися режиму сну.

Магнітні бурі очікуються майже увесь червень протягом цих дат:

слабкі 1−3 червня, 8−12 червня, 28−30 червня;

середні 16 червня та 22 червня;

сильна 23 червня;

найпотужніша 28-30 червня.

Аби послабити вплив магнітних бур на самопочуття варто більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися та дотримуватися режиму сну.

Також необхідно запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу. Водночас вживайте менше важкої, жирної та гострої їжі.