Лісівники продовжують виконувати свої першочергові завдання і під час війни. Висаджено перші 100 млн деревних рослин у рамках програми «Зелена країна», з них на Тернопільщині – 508,5 тисяч штук. Нагадаємо, що акція «Зелена країна», яка стартувала влітку 2021 р., передбачає висадження 1 мільярда дерев за 3 роки і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років.

В рамках акції «Створюємо ліси разом» продовжили весняну посадку й працівники Лановецького лісництва ДП «Кременецьке лісове господарство», до яких долучились жителі сіл Лопушне, Карначівка і Пахиня. Вони на площі 2,7 га провели посадку дуба звичайного з закритою кореневою системою. Лісничий Артем Бабій подякував усім, хто долучився до потрібної та корисної справи. Як зазначив директор ДП «Кременецький лісгосп» Павло Штиник: «До проведення акцій з висадки дерев лісівники заохочують працівників підприємств, організацій, установ, територіальні громади. У часи війни кожен прагне бути корисним».

Окрім виконання своїх першочергових завдань, працівники ДП «Кременецький лісгосп» збирають та передають гуманітарну допомогу своїм колегам із інших областей. Лише за останній тиждень відправили медикаменти, засоби гігієни та продукти харчування на Харківщину та Київщину.

Активно триває весняна посадка й у ДП «Чортківське лісове господарство», де вже створено понад 75 га лісових насаджень і висаджено понад 300 тис. шт. дерев. Також підприємство, 13 працівників якого захищають Україну, передало на потреби ЗСУ: 2 вантажні автомобілі, 290 л палива, 240 куб. м деревини та 7 куб. м пиломатеріалів; гуманітарну допомогу (медикаменти, одяг, продукти харчування) потерпілим в місцях проведення бойових дій та внутрішньо переселеним особам; прийняло на проживання 66 внутрішньо переселених осіб та додатково підготовило 62 місця для переселенців.

Допомагають ЗСУ і садять ліси й у ДП «Тернопільське лісове господарство», «Бучацьке лісове господарство та «Бережанське лісомисливське господарство». Тож хай зростає молодий ліс і наближається перемога!

Лісівники нагадують, що цивільним особам заборонено відвідувати ліси

Водночас лісівники нагадують, що з 1 квітня до 15 червня триває «сезон тиші». І від 25 березня на Тернопільщині цивільним особам заборонено відвідувати ліси. Відповідне рішення підписав голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, з метою запобігання виникнення пожеж у лісах та мінімізації їх наслідків. «У період високої пожежної небезпеки у Тернопільській області забороняється відвідування населенням лісів і в’їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки».

Відтак, у лісах можна перебувати лише працівникам лісництв, військовим, представникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, постійним лісокористувачам під час виконання ними службових повноважень.