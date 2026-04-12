«Лісова історія» про таємниці і красу природи

Відома краєзнавиця та письменниця Мирослава Богуцька презентувала нововидання, що є цікавим для дітей та дорослих. В ній авторка зібрала вірші, казки та оповідки, сповнені любов’ю до природи рідного краю мальовничих сіл Яблунівка, Лиса, Завалів на Підгаєччині. Авторка багато подорожує і свої спостереження в лісі, біля джерела з чистою водою, серед розлогих пшеничних ланів та зелених дібров записує у щоденник. Вона уважна до лісових звірів і пташок, до дерев і польових квітів, пахучих ягід і грибів. Письменниця врятувала від загибелі з болотяної калюжі знесилену рідкісну пташку, доглядала за нею, а згодом вона віддячила їй дзвінкою піснею на крислатому дубі. Свої захоплення красою природи і біль за зруйнований буковий ліс передає через твори, щоб зберегти та примножити для майбутніх поколінь заповідні куточки Тернопільщини.

Завдяки яскравим ілюстраціям художника Володимира Поворозника, персонажі її віршів оживають серед кожної пори року, яка милує природними дарами і навколишніми барвами української землі. На сторінках книги дізнаємося про захист пташки бджолоїдки, таїнство народження папороті, про властивості цікавих грибів, пахучу траву смілку з віночком білих квітів, почуємо ліричні легенди про жоржини і троянди.

Оповідки письменниці показують, що світло завжди перемагає пітьму, а добрі вчинки проганяють зло з рідної землі.

У книжці авторка запрошує читачів до «Лісової школи», яка показує, як важливо є вчитися, щоб відкрити таємниці природи і мудрість мешканців лісу, дізнатися про модринову сову, друга-їжака, равлика-мандрівника, павука-верхолаза, працьовиту білку, пернатих друзів, неслухняного павучка Пава, жолудя, який загубив шапку.

Любов до природи вона передає дітям, щоб вони зростали спостережливими, берегли природні багатства рідного краю. Талановитий композитор з Харківщини Микола Ведмедеря написав ноти до 13 віршів, які є у цій книзі, і тепер вони стали піснями для дітей.

Презентацією нової книжки авторка бажає допомогти мужнім оборонцям України. Вона звернулася до українців, що кошти від книжки підуть для підтримки фронту. Придбавши книгу, благодійний внесок для 44-ї артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола зробили читачі із Тернополя, Запоріжжя, Дніпра, Києва, США. Разом зібрали майже 20 тисяч гривень. Авторка вдячна за допомогу у виданні книги своїй вчительці Ларисі Щур, колишній однокласниці Надії Микитин, які живуть у США, Петру Мельнику з Італії, племінниці Тетяні Кужді, родині та друзям.

Раніше письменниця отримала відзнаку від Збройних сил України за вагому підтримку бійців на фронті.

Автор статті дякує письменниці за подаровану книжку для вихованців громадської організації «Усмішка дитини» у Бережанах, за цілюще слово краси, правди, любові до рідного краю.

Михайло МИХАЙЛИНИН

На фото: письменниця Мирослава Богуцька