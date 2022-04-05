З давніх–давен квітень вважали найпрекраснішим місяцем року. Це час, коли починає розквітати природа, прокидаються звірі.

Водночас, це також період, коли за годину сонце може заховатися за хмару і піде дощ, на дворі стане холодно. Отож, для того, щоб підготуватися до погодних змін, рекомендуємо прислухатися до порад синоптиків.

Від заморозків до тепла

На початку квітня на тернополян очікують нічні морози:

та 3 квітня – до -3°C вночі та від +3°C до +8°C вдень, передбачається мокрий сніг та сніг з дощем;

з 4 по 10 квітня – похмура погода, можливі дощі, вдень від +6°C до +12°C, вночі до +3°C.

Надалі погода поступово ставатиме лагіднішою, прогнозується мінлива хмарність з проясненнями, часом дощі, вдень до +14°C, вночі від 0 до +6°C.

Потепління прийде з 14 квітня, до того часу ймовірні нічні заморозки та дощі, денні температури – від +3°C до +12°C.

Народний синоптик каже…

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що вже з 5 квітня і до середини третьої декади місяця у всіх регіонах України потеплішає.

Він обіцяє вже майже літню погоду від +15 до +18 градусів, а на півдні та заході – до 20-24 градусів тепла. Поряд із цим, з теплом прийдуть сильні зливи з грозами та шквалами.

З 25 по 30 квітня, додав Щедрін, знов прийде хвиля похолодання, але вже без суттєвих опадів. Лише на заході можливі грози. Народний синоптик зауважив, що весь квітень на території Україні буде супроводжуватися поривчастими вітрами.

Щедрін зазначив, що останній місяць весни буде здебільшого теплим. Але спостерігатимуться небезпечні погодні явища. Йдеться, зокрема, про дуже сильні зливи, потужні грози, град, шквали і в деяких районах навіть смерчі. До речі, ймовірно, і перший місяць літа буде багатим на зливи.