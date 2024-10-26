Курган Свидова ІІ вимагають охороняти

Бучацька окружна прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави до однієї із територіальних громад Чортківського району, щоб зобов’язати укласти охоронний договір з Департаментом культури та туризму Тернопільської ОВА на об’єкт культурної спадщини.

Встановлено, що наказом Міністерства культури України від 2012 року пам’ятка археології Курган Свидова ІІ у Товстенській ОТГ занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка місцевого значення.

Попри неодноразове інформування органу місцевого самоврядування про необхідність укладення охоронного договору, селищна рада не вчиняла відповідних дій.

Оскільки укладення охоронного договору є важливим для запобігання руйнування та знищення пам’ятки, втрати її як цінного джерела історії та надасть змогу утримувати її в належному стані, прокуратура звернулася з позовом до суду.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.