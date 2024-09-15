Купуючи дрова, посадовець переплатив 700 тисяч гривень

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури слідчими поліції повідомлено про підозру посадовцю комунальної установи за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам).

За даними слідства, виконувач обов’язків керівника комунального підприємства, порушуючи законодавство та принципи закупівлі щодо максимальної економії, не проаналізувавши цін на ринку на дрова, провів їх закупівлю за цінами, вищими ніж в інших постачальників, внаслідок чого безпідставно витрачено бюджетних коштів на суму майже 700 тисяч гривень.

До суду подано клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та клопотання про застосування запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу УСБУ в області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.