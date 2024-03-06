Криптовалютні фʼючерси як інструмент заробітку: що робити для отримання доходу?

Біткоїн-фʼючерс – інструмент, який призначений не лише для захисту портфелю активів, а й для побудови торгових стратегій. Заробляти на фʼючерсах можна за рахунок широкого різновиду підходів, які підбираються залежно від поставлених цілей користувача. Зверніть увагу, що трейдери часто створюють власні стратегії, відпрацьовуючи їх на демо-рахунках, якщо таку можливість надає торговий майданчик.

Як заробляти на криптовалюті, враховуючи фʼючерси?

Існує декілька популярних підходів, на основі яких будується торгова стратегія. Ключові напрями для заробітку за рахунок фʼючерсних контрактів:

Спекуляція на зростанні або падінні цін.

Це одна з найпоширеніших стратегій. Якщо ви вважаєте, що ціна криптовалюти підніметься, ви можете відкрити довгу позицію, придбавши ф’ючерсний контракт, і продати його, коли вартість зросте. Навпаки, якщо ви вважаєте, що ціна падатиме, ви можете відкрити коротку позицію, продавши ф’ючерсний контракт, і викупити його, коли вартість впаде ще більше. Заробіток на різниці курсу криптовалют – основа майже всіх стратегій.

Хеджування ризиків.

Ф’ючерси – це інструмент, який використовується для захисту від різких коливань цін обраних цифрових активів. Наприклад, якщо ви володієте значними кількостями криптовалюти, ви можете відкрити коротку позицію на ф’ючерсний контракт, щоб захистити себе від можливого зниження котирувань. Таким чином ви завчасно зменшуєте шанси втрати власних інвестицій, якщо курс валют/криптовалют почне коригуватися у майбутній період.

Арбітраж.

Іноді на різних біржах ціна однієї і той же цифрової монети може відрізнятись. Ви можете використовувати цю різницю, купуючи криптовалюту на одній криптоплатформі і продаючи її на іншій. Ф’ючерси можуть бути використані для арбітражу, забезпечуючи можливість фіксувати, який курс криптовалюти буде у вказаний вами період.

Які додаткові можливості надаються користувачам фʼючерсів?

Збільшити свій потенційний прибуток можна, використовуючи будь-яку стратегію. Для цього можна скористатися левериджом. Він відкриває доступ до більшої кількості монет, ніж ви володієте. За рахунок цього, фʼючерс – це інструмент, який надає можливість потенційно збільшити свій прибуток, підвищивши при цьому ризиковість ваших дій.

Під час торгового процесу ви можете використовувати технічний аналіз для визначення моментів входу та виходу з позицій на основі графіків цін. Це включає в себе використання та аналіз індикаторів, таких як RSI, MACD, та інші, для прогнозування руху цін. Такий підхід рекомендується застосовувати майже завжди для отримання чіткої картини поточного стану ринку та майбутніх його перспектив.