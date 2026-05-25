Смертельна ДТП у Кременці: рятувальники деблокували пасажирку з понівеченого авто

У Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками, до ліквідації якої залучали рятувальників ДСНС. Аварія трапилася у понеділок, 25 травня, о 09:19.

Про інцидент повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Після отримання повідомлення на місце події оперативно прибув черговий караул рятувальників.

Надзвичайники встановили, що в салоні понівеченого автомобіля перебували двоє людей.

На жаль, водій транспортного засобу отримав смертельні травми та помер на місці аварії.

Пасажирку деблокували за допомогою спецінструменту

Через сильну деформацію кузова пасажирка опинилася затиснутою всередині автомобіля та не могла самостійно вибратися.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту:

розтиснули заклинені двері;

деблокували потерпілу;

передали жінку медикам екстреної допомоги.

Після цього постраждалу транспортували до карети швидкої.

Рятувальники запобігли можливому загорянню

Окрім деблокування, працівники Служби порятунку провели додаткові заходи безпеки:

стабілізували пошкоджений автомобіль;

зафіксували транспортний засіб;

від’єднали акумуляторну батарею для запобігання пожежі чи вибуху.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та всі обставини смертельної ДТП.