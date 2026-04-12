«Кожен у душі – поет»

Саме під такою назвою – рядком із вірша Оксани Дяків у Заліщицькому фаховому коледжі ім. Євгена Храпливого 30 березня відбулася година поезії, на яку були запрошені автори поетичних і прозових книг Оксана Дяків та Ярослав Рибак – члени літературно-мистецької студії «Ліра», яка діє при Заліщицькій міській публічній бібліотеці. У заході взяла участь директорка цієї установи Марія Рудик.

Ведуча Оксана Матійчук наголосила: «Ми входимо у весну з Шевченковим словом, наснажившись у лютому Лесиною піснею, щоб відчути «безсмертний дотик до душі» славетної та неповторної Ліни Костенко, напитись із життєдайного поетичного джерела Людини Золотого Серця Максима Рильського, як його називали друзі. І саме в перший місяць весни відзначаємо День письменника та Всесвітній день поезії, щоби вшанувати майстрів слова, популяризувати та ширше знайомитися із творчістю митців».

Знати літературу рідного краю – це теж важливий напрям вивчення української словесності молоддю. Отож, у читальній залі коледжу зібралися педагоги, студенти та гості. Перед ними виступила зі своїми віршами заслужена журналістка України, редакторка, поетеса, письменниця, членкиня НСЖУ, НТШ, Спілки слов’янських письменників України, Національної спілки краєзнавців України, ВГО «Українська бібліотечна асоціація», бібліограф міської книгозбірні, авторка десяти поетичних і прозових збірок Оксана Дяків. Вона також торкнулася питання копіткої роботи Заліщицької міської бібліотеки щодо випуску видань – бібліографічних покажчиків «Жертовність в ім’я України» та «Люди свободи» – на вшанування воїнів із Заліщицької громади, які поклали своє життя на вівтар свободи нашої держави та волі українського народу.

Спілкувався зі студентами, викладачами коледжу Ярослав Рибак, автор збірок «Сила слова» та «Між миттю і вічністю», член літературного об’єднання «Оберіг» Підгаєччини, свого отчого краю, та студії «Ліра» при Заліщицькій бібліотеці.

У коледжівській літературній вітальні актуально звучали різнотематичні вірші запрошених поетів. Їх декламували читці-учасники літературного гуртка, що діє під керівництвом викладачів Ірини Гойман, Ольги Юрійчук. Це – Сабріна Тимчук, Іванна Салевич, Андрій Слухинський, Марія Яросевич, Софія Гембатюк, Андрій Мочарський, Вадим Безушко, Романія Матвіїв, Соломія Кучерява та Ірина Лилик.

«Маючи ґрунтовну філологічну освіту, реалізуючи себе як професійна освітянка, як сучасна журналістка, редакторка, співпрацюючи з численними медіа та очолюючи заліщицьку районну газету «Колос», Оксана Дяків увірвалася в літературний простір у 2012-2013 рр. своїм поетичним двокнижжям «Гармонія протилежності» та «Спектральність слів». І відразу засвідчила про себе як про самобутню й неординарну авторку, якоюсь мірою поета-філософа, що замислюється про майбутнє. Їй болить тривожне сьогодення й тому повертається в минуле крізь дисонанси буття», – так охарактеризувала гостю ведуча Оксана Матійчук.

Бібліотекарка Мар’яна Рижак, спираючись на мультимедійну презентацію, ознайомила присутніх із оглядом літератури, творчих доробків письменниці Оксани Дяків. Технічний супровід години поезії забезпечував Олег Мартинчук.

Заворожували присутніх пісні на слова Оксани Іванівни. Це – адресована нашим доблесним захисникам пісенна молитва «Хай ангели вас захистять крильми!» (музика композитора Ярослава Гринишина, виконавиця Марина Грабовецька), а також – «Сучасна жінка» (музика заслуженого працівника культури України Василя Салевича, солісти – заслужені артисти естрадного мистецтва України Сергій Костюк і Микола Когут, акомпанемент Олега Мартинчука). Учасникам заходу для перегляду була запропонована виставка картин О. І. Дяків про рідний край і місто Заліщики.

Урочисто прозвучала пісня про наших воїнів на слова Ярослава Рибака «Він був у сім’ї єдиний». Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників і захисниць нашої державності, а також мирних жителів України, які втратили свої життя через підступного ворога.

Ведуча спілкувалася з поетами, адресуючи їм цікаві запитання про джерела натхнення й роки їхньої діяльності, про творчі набутки, книги, які створюються навіть у складні часи російсько-української війни, про роль інформаційних технологій у сучасному житті та ін.

Вразили чудовим виконанням пісні «Соловей співає на калині» учасниці ансамблю під орудою художньої керівниці Світлани Тарасевич.

Торкнулися юних сердець пісні Ярослава Рибака про кохання: «Не пустила» та «Де ті очі?». Як зазначила сценаристка заходу, «раніше родзинкою численних мистецьких та літературних заходів була талановита донька п. Ярослава, студентка-відмінниця економічного відділення Марія Рибак. У коледжі працює дружина поета, п. Тетяна, яка не лише налаштовує його душу на ліричний лад, а й частує всіх смачними обідами».

Останнім акцентом події до учасників дійства звернулася Оксана Матійчик: «Завершуючи поетичний діалог, зауважу, що поезія входить у життя кожного з нас із першою колисковою, з дитячими віршами і залишається на все життя. Багато хто і сам починає писати поетичні твори, щоб висловити все, що лежить на серці». Ведуча запропонувала послухати пісню на слова неперевершеної української поетеси Ліни Костенко у виконанні Ольги Богомолець та подивитися відеоряд.

На адресу студентів прозвучали побажання: всупереч тривозі, болю, часом відчаю, тримати своє серце відкритим для добра й любові, нести їх у світ, наповнюючи його світлом. А любов і світло подолають зло й темряву!

Оксана МИХАЙЛЮК, м. Заліщики