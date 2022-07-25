У зв’язку з тим, що у деяких ЗМІ з’явилась інформація щодо збільшення фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України, повідомляємо наступне.

Згідно з ухваленим Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”» від 9 липня ц.р., додаткових коштів ні з Держбюджету-2022, ні за рахунок допомоги міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів не виділялось.

Цим законом було передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності Парламенту на 2022 рік.

Фактично, ухваленою 19 липня ц.р. Верховною Радою України Постановою «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.

Просимо надалі шановних представників ЗМІ уважно вивчати документи перед їх публікуванням на своїх ресурсах.