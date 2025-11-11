11.11.2025 11:52

Контракт 18–24: мільйон гривень, двохетапна підготовка і жодного “вперед” без адаптації в підрозділі

11.11.2025

Руслан Іннак

Після проходження ВЛК на новачків чекає базова загальна військова підготовка. Після неї — ще щонайменше два тижні адаптації у підрозділі, розповідає начальник відділення рекрутингу 103-ї бригади ТрО Тарас Рослюк.

— Тобто коли людина вже в зоні виконання, але ще людину не відправляють виконувати ніякі завдання. Вона знайомиться з колегами, з побратимами, з посестрами, ознайомлюється з розпорядком дня, як воно відбувається, щоб людина була психологічно і морально готова. Тому що навіть тут ми проводимо психологічний відбір. Є три етапи психологічного відбору. Але все одно після базової загальної військової підготовки, коли людина попадає в зону виконання, вона може стресувати і відбуватися якісь зміни. Завжди командири підрозділу дивляться акуратно. У нас немає такого, що “приїхали, давайте вперед”. У нас першочергове завдання — зберегти людське життя.

Контракт 18-24 — це добровільна ініціатива для громадян 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один чи два роки залежно від обраної спеціальності. Охочим пропонують якісну підготовку, виплату 1 млн грн винагороди та соціальні гарантії.

