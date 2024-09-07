Конкурс з підтасовками голосів: Марія Гудима ззалишається на посаді директора школи-ліцею №21

Тернопільський ліцей №21 – спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Ґерети до завершення воєнного стану очолюватиме Марія Гудима. Відповідне розпорядження видав міський голова Тернополя Сергій Надал. Водночас відомо, що конкурс на посаду директора виграв вчитель математики Віталій Кулешко.

Про це повідомляє “Суспільне.Тернопіль”

Що цікаво, згідно розпорядження, Віталій Кулешко посаду директора займе одразу наступного дня після закінчення дії воєнного стану. А поки очолювати школу залишається Марія Гудима.

Віталій Кулешко — вчитель математики Тернопільської школи-ліцею №6. 27 серпня він переміг у конкурсі на посаду директора мистецької школи. Протокол засідання опублікували на сайті міськради. Окрім Віталія, участь у конкурсі брала лише теперішня директорка закладу Марія Гудима. Чоловік набрав 78,5 бала, тоді як Марія Гудима — 76,75 бала. Рішення про визначення переможця члени комісії ухвалили одноголосно.

Марія Гудима рішення конкурсної комісії не коментувала.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з батьками, чиї діти навчаються у ліцеї і працівниками навчального закладу.

Завідувачка відділу ліцею Оксана Купецька розповіла:

“Я з першого дня працювала в обласній школі мистецтв, яка потім реорганізувалася в цей ліцей. З першого дня в школі панував дуже творчий настрій, але дуже слабенька матеріальна база. Було тісно, мистецтво давалося з потугами, мало приміщень і так далі. Зараз тут дуже прекрасна матеріальна база і це завдяки Марії Гудимі. Вона розуміє, що ми виховуємо еліту нації, яка має розвиватися в чудових умовах. З чим я не зверталася, усі мої ідеї підтримували. У нас були спільні плани стосовно подальшого розвитку, тому ми за те, щоб директор не змінювався”.

Тарас Гребеняк — батько семи дітей, які ходили й ходять у цю школу:

“Я особисто був знайомий з Ігором Ґеретою, який ініціював створення цієї школи, я знав її концепцію. І Марія Гудима — єдина директорка, яка цю концепцію реально реалізовувала. Вона зробила для школи дуже багато. Матеріальна база на висоті і зараз, коли є позитивні показники, динаміка розвитку, я вважаю змінювати директора — помилка. Крім того, в даному випадку, мова йде про адміністративну посаду. І людина без досвіду адміністративної діяльності — це вибір на користь невідомо чого”, — сказав Тарас Гребеняк.

Переможець конкурсу Віталій Кулешко ситуацію Суспільному прокоментував так:

“Посаду директора обирає конкурсна комісія. Є певна законна процедура і тепер, коли вже конкурс відбувся, ми повинні дотримуватися букви закону”.

Щодо свого досвіду адміністративної діяльності Віталій Кулешко сказав:

“Команда 21-ї школи — вона залишається. Залишається вчительський склад, залишається адміністрація. У даному випадку тільки змінюється директор. Тому хочу запевнити батьків і працівників ліцею, що переживати не потрібно. Перед собою лише ставлю завдання створити вчителям такі умови, щоб вони хотіли працювати якісніше”.

Батьки учнів ліцею звернулися до міського голови Тернополя Сергія Надала із заявою про те, що хочуть залишити на посаді директорки Марію Гудиму. За декілька годин зібрали триста підписів, розповів заступник керівника ради ліцею №21 Василь Зінько. Чоловік був присутній на засіданні конкурсної комісії.

“Будучи присутнім на конкурсі, я побачив таке упереджене ставлення одного з членів комісії, а саме — Похиляк Ольги Петрівни. Вона, я ж був присутній і бачив це все, — вона взяла і виправила бали, які там поставила, нижчі одразу ж поставила. Вже після того, як всі здали свої бюлетені, почали підрахунок голосів. Вже на папірці почали вираховувати, хто скільки поставив, вона тихенько виправила і поставила до решти”, — розповів Василь Зінько.

Ольга Похиляк телефоном розповіла, що жодних порушень під час засідання конкурсної комісії не було.