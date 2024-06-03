Колишнього командира корвета «Тернопіль» засуджено до 15 років за держзраду

Колишнього командира корвета «Тернопіль» засуджено до 15 років ув’язнення, він залишився в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

У суді прокурори довели, що у 2014 році під час окупації території АР Крим та м. Севастополя засуджений зрадив Військовій присязі, відмовившись виконувати обов’язки військової служби у Збройних Силах України. Чоловік перейшов на бік ворога.

Надалі він проходив військову службу у складі зс рф на посаді помічника командира сторожового корабля «Ладний». Засуджений брав участь у рейдах окупантів та патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря», – інформують у відомстві.

Відтак, колишнього командира протичовнового корвета «Тернопіль» визнано винним у державній зраді та дезертирстві — це ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.