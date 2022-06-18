У зв’язку з технологічною необхідністю і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 01 год 21 червня до 23 год 22 червня буде тимчасово припинено водопостачання мікрорайонів “Сонячний”, “Аляска”, “Північний”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл, – повідомляє Тернопільводоканал.



З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк” (однак на вулицях Клінічна, Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

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