Колектив «Сузірʼя» з Білобожницької громади підкорив фестиваль «Дикі танці»

Ми вже неодноразово розповідали вам, дорогі читачі, про Білобожницьку громаду. Там мешкає надзвичайно талановита молодь, котра прославляє не лише свою громаду, а все Тернопілля.

11 травня танцюристи дитячого колективу «Сузірʼя» Джуринської мистецької школи разом із керівником Юлією Вівсяник здобули «золото» на одному із наймасштабніших танцювальних фестивалів України – «Дикі танці».

У пресслужбі громади нам розповіли, що конкурс проходив у два тури. Перший проводили у великих містах України, таких як: Вінниця, Кропивницький, Полтава, Львів, Чернівці, Київ, Дніпро, Одеса тощо. Юні танцюристи з Тернопілля обрали місто Чернівці. Тож 9 грудня змагалися з конкурсантами із західних областей України. Тоді наші юні таланти здобули перемогу у своїх категоріях: середня група – з постановкою «Ой, мамцю!» та солістки Олександра Дюк і Наталія Грушевська.

Отже, за результатами першого туру, колектив потрапив у суперфінал, який мав відбутися у Києві. «Колектив вирушив підкорювати столицю, розуміючи, що конкуренція буде шалена, адже змагатимуться найсильніші танцюристи з різних куточків нашої держави», – розповіли у пресслужбі ОТГ.

З Києва колектив «Сузір’я» приїхав із двома перемогами: як середня група, так і солістка Олександра Дюк вибороли перші місця!

Голова Білобожницької громади Віктор Шепета привітав колектив і вручив керівнику Юлії Вівсяник сертифікат від Білобожницької сільської ради на суму 20 000 гривень, які підуть на підтримку колективу.