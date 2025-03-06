Коефіцієнт народжуваності в Україні впав нижче одиниці

Після початку повномасштабного вторгнення Україна встановила антирекорд за рівнем народжуваності – сьогодні цей показник становить лише 0,9. Про це під час конференції “Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення.

Бачення громадянського суспільства” заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Критичне зниження народжуваності

За словами Марчак, міжнародний показник відтворення населення становить 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. У середньому по країнах ЄС цей показник дорівнює 1,5. До початку повномасштабної війни в Україні він становив 1,16, а нині впав до 0,9. Вона наголосила, що це може бути найнижчим рівнем народжуваності в історії країни.

Старіння населення

Разом зі скороченням народжуваності Україна стикається з масштабною зовнішньою міграцією, що призводить до різкого старіння нації. Лише за останні роки середній вік українців зріс із 41 до 45 років. Співвідношення пенсіонерів до працюючих наразі становить 1:1, і ця тенденція може загостритися в майбутньому.

“Ми дуже стрімко стаємо старшими як нація, і ця тенденція, схоже, буде продовжуватися. Коли нинішнє покоління досягне пенсійного віку, співвідношення працюючих до пенсіонерів може значно погіршитися”, – зазначила Марчак.

На Тернопільщині – найнижча народжуваність

У Тернопільській області у 2024 році було видано 4960 свідоцтв про народження. І це найнижча кількість серед західних областей. Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Протягом 2024 року на Прикарпатті, Львівщині, Волині, Тернопільщині, Закарпатті, Рівненщині та Буковині загалом одружилися 33 160 пар молодят, 2 522 громадянина вирішили змінити своє прізвище, ім’я та по батькові, а 59 402 діток отримали свій перший документ.

Загалом протягом 2024 року відділами ДРАЦС Чернівецької області складено 20 091 актовий запис цивільного стану, з яких: 5696 про народження, 2737 про шлюб (найнижчий показник серед західніх областей), 10 709 про смерть, 593 про розірвання шлюбу, 356 про зміну імені. Лідером за усіма показниками є Львівська область.

Потібна реформа

Для подолання демографічної кризи уряд працює над “Стратегією демографічного розвитку України”, основною метою якої є створення умов для збільшення народжуваності, зниження рівня передчасної смертності та повернення мігрантів. Одним із пріоритетів є також реформа пенсійного забезпечення, що має гарантувати гідний рівень життя у старшому віці.

Марчак наголосила на необхідності розвитку економіки догляду, яка допоможе створити систему підтримки літніх людей та розвантажити сім’ї від обов’язку їхнього постійного супроводу.