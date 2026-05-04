Курсант із Збаража виборов три медалі на турнірі з кікбоксингу

Змагання відбулися у Дрогобичі на Львівщині.
Ілля — курсант 16-ї групи Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Він показав впевнену техніку та витримку.
Результат — три медалі. Два «золота» і «срібло».
У вирішальному поєдинку за третю перемогу спортсмен зустрівся з дуже досвідченим суперником.
Ілля поступився лише майстру спорту міжнародного класу. Поєдинок був напружений. Курсант продемонстрував характер і високий рівень підготовки.
У навчальному закладі відзначили досягнення курсанта.
Цей результат — приклад того, як дисципліна і спорт дають результат. Перемога Іллі надихає інших курсантів тренуватися і ставити вищі цілі.