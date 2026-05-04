Курсант із Збаража виборов три медалі на турнірі з кікбоксингу

Успіх на «Весні Тайфуна»

Змагання відбулися у Дрогобичі на Львівщині.

Ілля — курсант 16-ї групи Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Він показав впевнену техніку та витримку.

Результат — три медалі. Два «золота» і «срібло».

Сильний фінал

У вирішальному поєдинку за третю перемогу спортсмен зустрівся з дуже досвідченим суперником.

Ілля поступився лише майстру спорту міжнародного класу. Поєдинок був напружений. Курсант продемонстрував характер і високий рівень підготовки.

Гордість коледжу

У навчальному закладі відзначили досягнення курсанта.

Цей результат — приклад того, як дисципліна і спорт дають результат. Перемога Іллі надихає інших курсантів тренуватися і ставити вищі цілі.