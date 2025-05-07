Капітан “Дракон”: як орденоносець Борис Єдинак гартує нове покоління танкістів ЗСУ

Війна – це не лише зіткнення сили, але й передача досвіду від покоління до покоління воїнів захисників України. У танковому батальйоні 156 ОМБр Оперативного командування “Захід” ця спадкоємність особливо відчувається, адже поруч із молодими бійцями пліч-о-пліч працюють досвідчені командири, які постійно діляться своїми знаннями та вміннями, щоб потім разом успішно громити рашистів на передовій.

У сталевому підрозділі, який саме відпрацьовував обслуговування кулеметів, завантаження боєкомплекту та стрільби з усіх видів озброєння, серед багатьох військовослужбовців, які ще тільки набувають досвіду, особливо вирізняється капітан Борис Єдинак – командир танкового взводу, досвідчений і загартований у боях офіцер.

Як повідомили у з’єднанні, ще в далекому 1984 році він вступив у військове училище. Але кар’єру офіцера змінив на мирну професію, працював у будівельній сфері. Та після початку російської агресії проти України досвідчений командир із Хмельниччини знову поповнив армійський стрій.

З 2014 року Борис Борисович – у лавах ЗСУ. Пройшов безліч найгарячіших точок цієї війни, служив в кількох бригадах, а наразі передає свій професійний досвід молодому поколінню танкістів 156 ОМБр. Капітан Борис Єдинак від побратимів отримав позивний “Дракон”, а від держави – нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.

До речі, в офіцера майже вся родина стоїть на захисті України: донька та зять також у лавах Збройних Сил України. І це є найкращим прикладом патріотизму – коли сім’я розуміє необхідність боротьби за майбутнє українських дітей і стає до зброї.

Хід навчань танкістів 156 Окремої механізованої бригади Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, який проводив досвідчений командир взводу “Дракон”, вкотре засвідчив неоціненну вагу бойового досвіду, який передається молодим бійцям. Ці знання, оплачені кров’ю та потом, стають міцним фундаментом для майбутніх успішних операцій танкістів бригади.

Рекрутингова група для звернень щодо проходження військової служби у складі 156 ОМБр: 077-156-0-156.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото відділення комунікацій 156 Окремої механізованої бригади.