Календар матчів першої ліги чемпіонату Тернопільської області: перше коло

1 тур, 30 квітня: ФК «Збараж» – ФК «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ), СК «Поділля» (Васильківці) – ФК «Гримайлівська ТГ», ФК «Дністер-2» (Заліщики) – ФК «Борщів», ФК «Вікнини» (Вікно) – ФК «Фенікс» (Біла), ФК «Нараїв» – ФК «Галич-ТНПУ» (Збараж).
2 тур, 7 травня: ФК «Фенікс» – ФК «Нараїв», ФК «Борщів» – ФК «Вікнини», ФК «Гримайлів» – ФК «Дністер-2», ФК «Збруч-Агробізнес» – СК «Поділля», ФК «Бучач» – ФК «Збараж».
3 тур, 14 травня: СК «Поділля» – ФК «Бучач», ФК «Дністер-2» – ФК «Збруч-Агробізнес», ФК «Вікнини» – ФК «Гримайлів», ФК «Нараїв» – ФК «Борщів», ФК «Галич-ТНПУ» – ФК «Фенікс».
4 тур, 21 травня: ФК «Борщів» – ФК «Галич-ТНПУ», ФК «Гримайлів» – ФК «Нараїв», ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Вікнини», ФК «Бучач» – ФК «Дністер-2», ФК «Збараж» – СК «Поділля».
5 тур, 28 травня: ФК «Дністер-2» – ФК «Збараж», ФК «Вікнини» – ФК «Бучач», ФК «Нараїв» – ФК «Збруч-Агробізнес», ФК «Галич-ТНПУ» – ФК «Гримайлів», ФК «Фенікс» – ФК «Борщів».
6 тур, 4 червня: ФК «Гримайлів» – ФК «Фенікс», ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Галич-ТНПУ», ФК «Бучач» – ФК «Нараїв», ФК «Збараж» – ФК «Вікнини», СК «Поділля» – ФК «Дністер-2».
7 тур, 11 червня: ФК «Вікнини» – СК «Поділля», ФК «Нараїв» – ФК «Збараж», ФК «Галич-ТНПУ» – ФК «Бучач», ФК «Фенікс» – ФК «Збруч-Агробізнес», ФК «Борщів» – ФК «Гримайлів».
8 тур, 18 червня: ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Борщів», ФК «Бучач» – ФК «Фенікс», ФК «Збараж» – ФК «Галич-ТНПУ», СК «Поділля» – ФК «Нараїв», ФК «Дністер-2» – ФК «Вікнини».
9 тур, 25 червня: ФК «Нараїв» – ФК «Дністер-2», ФК «Галич-ТНПУ» – СК «Поділля», ФК «Фенікс» – ФК «Збараж», ФК «Борщів» – ФК «Бучач», ФК «Гримайлів» – ФК «Збруч-Агробізнес».
10 тур, 23 липня: ФК «Бучач» – ФК «Гримайлів», ФК «Збараж» – ФК «Борщів», СК «Поділля» – ФК «Фенікс», ФК «Дністер-2» – ФК «Галич-ТНПУ», ФК «Вікнини» – ФК «Нараїв».
11 тур, 30 липня: ФК «Галич-ТНПУ» – ФК «Вікнини», ФК «Фенікс» – ФК «Дністер-2», ФК «Борщів» – СК «Поділля», ФК «Гримайлів» – ФК «Збараж», ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Бучач».