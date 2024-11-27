Кабмін затвердив зміни: “швидка” більше не везтиме хворих до найближчої лікарні

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж. Відтак з січня наступного троку “швидка” не везтиме до найближчої лікарні, а туди, куди потрібно.

На разі існує практика, коли «швидка» доставляє пацієнта до найближчої лікарні. Проте далеко не завжди найближча лікарня має необхідні потужності, фахівців та обладнання. Через це хворий і лікарі втрачають дорогоцінний час. Адже такі тяжкі стани як інсульт, інфаркт чи політравма вимагають невідкладного медичного втручання.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, з січня наступного року «швидка» має везти пацієнтів у чітко визначені медзаклади, де є все необхідне для ефективного лікування.

Ще один важливий момент — з 2025 року до єдиного медичного простору доєднуються і медичні установи, які входять до сфери управління МОЗ, закладів вищої медичної освіти, Національної академії медичних наук, Державного управління справами.

Це означає, що такі відомі медзаклади, як, наприклад, Інститут серця чи лікарня Феофанія, тепер будуть відкриті для всіх. І, відповідно, теж повинні бути в маршрутах.

З січня 2025 року маршрути транспортування екстреної медичної допомоги узгоджуватимуться з Міністерством охорони здоров’я України, що сприятиме більш ефективному наданню медичних послуг.

Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень максимально швидко, що допоможе врятувати не одне життя.