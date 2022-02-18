Кабмін затвердив постанову «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році». Нею передбачено перерахунок пенсій із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, пояснили в Мінсоцполітики. У результаті підвищені пенсії отримають близько 10 млн людей.

«З них 8 мільйонів отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень. При цьому, найменший розмір підвищення складе 100 гривень. Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень», — йдеться в повідомленні.

Також вперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсії військовим. Підвищення отримають півмільйона одержувачів. Середній розмір підвищення складе 705 гривень.

Щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей старших за 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 мільйонів людей. Особи в віці 80+ років отримають 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років — 456 гривень замість 400.

Крім цього, у результаті прийняття постанови на 19% (або 366 гривень) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна пенсійна виплата для: пенсіонерів віком від 60 до 65 років, з повним страховим стажем (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків); людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію.

На 9% (або 166 гривень) вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна виплата для: непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію; одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, в тому числі, з дитинства і дітям з інвалідністю; одержувачів допомоги, які не мають права на пенсію.

Також збільшено на 24% (або 400 гривень) розмір допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку, яка виховується в багатодітній родині.