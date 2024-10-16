“Ігри Ветеранів”: розпочато реєстрацію на участь у спортивних змаганнях

Міністерство у справах ветеранів України здійснює організацію та забезпечення підготовки Всеукраїнських спортивних змагань “Ігри ветеранів”.

Учасники змагатимуться у двох дисциплінах: кросфіт та кіберспорт.

Кросфіт – це мікс з гімнастики, важкої атлетики, бігу та інших дисциплін. Кіберспорт – змагання з відеоігор на професійному рівні.

Змагання проходитимуть у 2 етапи:

1) I етап – відбіркові змагання кандидатів для участі у фінальному етапі Змагань (далі – Регіональний етап);

2) II етап – фінальний етап Змагань (далі – Фінальний етап).

Строки проведення і місце проведення Регіонального етапу Змагань з кросфіту:

м. Кривий Ріг – 02 листопада 2024 року; м. Одеса – 09 листопада 2024 року;

м. Івано-Франківськ – 16 листопада 2024 року; м. Житомир – 23 листопада 2024 року;

з кіберспорту (онлайн):

17 листопада 2024 року Counter – Strike 2

17 листопада 2024 року EA FC 25 (FIFA).

24 листопада 2024 року DOTA 2.

Проведення Фінального етапу Змагань – з 06 по 08 грудня 2024 року у м. Києві.

З метою належної підготовки до участі у Всеукраїнських спортивних змагань “Ігри ветеранів” по 27 жовтня 2024 року триває реєстрація кандидатів.

До відбору для участі у Всеукраїнських спортивних змагань “Ігри ветеранів” у 2024 році запрошуються особи, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (період з 2014 року – до сьогодні), з числа:

військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та особи з їх числа, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій;

осіб, звільнених з військової служби, служби цивільного захисту, служби у правоохоронних органах;

ветеранів війни (учасники бойових дій, статус яким встановлено згідно з пунктами 21-25 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) та особи з інвалідністю внаслідок війни, яким статус встановлено згідно з пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Подача документів від учасників для участі у Регіональному етапі здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми (анкети учасника) та подання підтверджуючих документів за посиланням: https://ee.kobotoolbox.org/x/RzJ0HpPS

Контактна особа для координації і взаємодії – начальник відділу спорту ветеранів та фізкультурно-спортивної реабілітації Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Анастасія ГАЛАЙКО, телефон +38 (063) 230 20 11.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК та СП