“Ігри Ветеранів”: розпочато реєстрацію на участь у спортивних змаганнях

Міністерство у справах ветеранів України здійснює організацію та забезпечення підготовки Всеукраїнських спортивних змагань “Ігри ветеранів”.
Учасники змагатимуться у двох дисциплінах: кросфіт та кіберспорт.
Кросфіт – це мікс з гімнастики, важкої атлетики, бігу та інших дисциплін. Кіберспорт – змагання з відеоігор на професійному рівні.
Змагання проходитимуть у 2 етапи:
1) I етап – відбіркові змагання кандидатів для участі у фінальному етапі Змагань (далі – Регіональний етап);
2) II етап – фінальний етап Змагань (далі – Фінальний етап).
Строки проведення і місце проведення Регіонального етапу Змагань з кросфіту:
м. Кривий Ріг – 02 листопада 2024 року; м. Одеса – 09 листопада 2024 року;
м. Івано-Франківськ – 16 листопада 2024 року; м. Житомир – 23 листопада 2024 року;
з кіберспорту (онлайн):
17 листопада 2024 року Counter – Strike 2
17 листопада 2024 року EA FC 25 (FIFA).
24 листопада 2024 року DOTA 2.
Проведення Фінального етапу Змагань – з 06 по 08 грудня 2024 року у м. Києві.
З метою належної підготовки до участі у Всеукраїнських спортивних змагань “Ігри ветеранів” по 27 жовтня 2024 року триває реєстрація кандидатів.
До відбору для участі у Всеукраїнських спортивних змагань “Ігри ветеранів” у 2024 році запрошуються особи, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (період з 2014 року – до сьогодні), з числа:
Подача документів від учасників для участі у Регіональному етапі здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми (анкети учасника) та подання підтверджуючих документів за посиланням: https://ee.kobotoolbox.org/x/RzJ0HpPS
Контактна особа для координації і взаємодії – начальник відділу спорту ветеранів та фізкультурно-спортивної реабілітації Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Анастасія ГАЛАЙКО, телефон +38 (063) 230 20 11.
Джерело: Тернопільський обласний ТЦК та СП