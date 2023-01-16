Ігрові автомати Goxbet

Goxbet – це онлайн ігрові автомати, в які можуть грати як новачки, так і професіонали. Мінімальний депозит в іграх – 1 гривня. Контент Goxbet включає більше 2000 ігор.

Зареєструватися та вибрати свою модель гри можна на сайті https://agroprod.biz/avtomaty/ .

Як почати грати на Goxbet

Для того щоб почати грати в онлайн-казино потрібно:

Зареєструватись на сайті Goxbet. Під час реєстрації потрібно вказати e-mail або номер телефону, логін, пароль та вибрати валюту. Також можна зареєструватися через соціальні мережі – Google, Facebook, Telegram або VK.

Увійти до особистого кабінету. Перший вхід виконується автоматично. Якщо хочете заощадити час у наступні рази, рекомендуємо зберегти дані входу у браузері.

Поповнити касу. Внести депозит дуже просто – оберіть платіжний інструмент, необхідну валюту, вкажіть суму, введіть дані картки або гаманця онлайн, підтвердіть оплату.

Вибрати гру.

За поповнення свого рахунку вперше на 200 гривень Гоксбет дарує бонус у вигляді 200%. Грати на гроші можна лише з 18 років.

Як вибрати гру

Goxbet пропонує 2000+ ігрових онлайн автоматів, які знаходяться в розділі “Ігровий зал”. Для зручності всі ігри розділені на жанри:

слоти;

рулетка;

карти;

настільні;

live.

Також розробники подбали про інтереси кожного відвідувача сайту, і пропонують ігри на різні тематики: ретро, ​​класичні, спорт, фрукти, 777 та інші. А завдяки мінімальному ліміту депозиту можна спробувати кожну гру, ознайомитись з її правилами, характеристиками, порівняти та вибрати для себе найкращу.

Демо версія

Чи не хочете реєструватися і робити ставки по великому? Не біда! Гоксбет дає можливість ознайомитися з багатьма іграми в режимі демо. Безкоштовно. Без реєстрації.

Як поповнити ігровий рахунок

Ігрові автомати можна поповнювати від 1 гривні. Переказувати гроші на рахунок дуже просто:

зайдіть у розділ “Поповнити”;

виберіть валюту поповнення;

виберіть спосіб поповнення (банківська картка або електронний гаманець);

вкажіть необхідну суму;

підтвердіть оплату.

Також поповнювати рахунок можна через мобільних операторів Life, Kyivstar або Vodafone.

Як вивести виграш

Оформити запит на виведення коштів можна у власному кабінеті у вкладці «Вивести». Мінімальна сума виведення коштів 80 грн./20 євро/200 руб./5 дол. Гроші надходять на той самий рахунок, який було використано під час поповнення депозиту. Усі заявки на виведення коштів обробляються у порядку черги.