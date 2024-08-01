Ігор Гуда та представники компанії «Креатор-Буд» взяли участь у Конгресі «INVEST IN UKRAINE 2024»

Конгрес «INVEST IN UKRAINE» став важливою подією для будівельної галузі, надавши учасникам унікальної можливості обговорити актуальні тренди, інноваційні технології та перспективи розвитку ринку. Участь взяли велика кількість лідерів індустрії, архітекторів, представників бізнесу та влади.

В рамках заходу також пройшов 14-й Всеукраїнський щорічний архітектурний конкурс “Інтер’єр Року”, який став майданчиком для обміну інноваційними ідеями та рішеннями у галузі архітектури та дизайну.

– Дякуючи участі в Конгресі ми розповіли про наше нове партнерство з Ribas Hotels Group. У рамках майбутніх проєктів наша компанія «Креатор-Буд» та Ribas Hotels Group співпрацюватимуть в ЖК Central Park. Унікальний досвід кожного з партнерів дозволить створити успішну історію не лише для нас, а і для всіх інвесторів, хто придбає апартаменти в майбутньому апарт-готелі, що розташуються на території житлового комплексу. Ми обрали Ribas Hotels Group у якості керівної компанії саме через їх професіоналізм, системний підхід та успішні кейси.

Ми впевнені, що наше партнерство відкриє нові можливості для реалізації амбітних проєктів, і з нетерпінням чекаємо на спільну роботу! Слідкуйте за нашими новинами, щоб бути в курсі всіх подій та досягнень! – повідомляє голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда.