З початком нового 2022 року продовжує поповнюватись статистика «масового» мінування в Україні. Найбільше дісталося навчальним закладам.

Наприклад, 11 січня правоохоронці отримали інформацію про замінування всіх шкіл Києва, 18 січня на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування одразу у 46 школах. На місцях працювали вибухотехніки та кінологи.

Також 18 січня «мінували» школи у Миколаєві, 17-го у Черкасах.

12 січня «закладки» шукали у Черкасах, Львові та Дніпрі, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метро.

13 січня на електронну пошту поліції Хмельницького надійшло повідомлення про закладену «вибухівку» у школі №6, у Бердянську Запорізької області також надійшло повідомлення на електронну пошту про «мінування» 16 шкіл міста.

А у Кривому Розі майже щодня мінують навчальні заклади. Минулого тижня невідомий «замінував» усі школи Центрально-Міського району міста, цього тижня «географія» розширилася – «заміновано» усі навчальні заклади міста.

«Я – шпигун російської розвідки офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам», – написав анонім.

Частина таких анонімних повідомлень – це витівки самих дітей-учнів, є й хворі люди – як анонім із Кривого Рогу, але є й такі, про яких згадав цей хворий.

Якщо є якийсь процес, то він комусь вигідний. Так і «неправдиві» мінування навчальних закладів, об’єктів інфраструктури (метро, аеропорти, залізничні вокзали, ТРЦ, мости тощо) комусь дуже вигідні. У чому вигода, спитаєте ви?

Будь-яке подібне повідомлення потрібно ретельно перевірити: евакуювати людей з об’єкта (а це простий, зрив навчання, роботи), задіяти поліцію (відрив від планової роботи, вихідного), задіяти медичну службу (не всі сприймають подібні повідомлення, у людей трапляється стрес, паніка ), задіяти кінологів, вибухотехніків, а також МНС та комунальні служби.

Ось і виходить, що вигода в хаосі та деструктиві. Неможливо організувати системний та якісний процес, коли ти не вчишся, не працюєш, не можеш вчасно кудись потрапити, перебуваєш у стресі та страху за себе та своїх близьких.

Анонімні повідомлення про мінування перевіряються правоохоронними органами, і аноніми стають цілком реальними антигероями.

Як уже згадувалося, частина повідомлень надходили від дітей, з ними та їхніми батьками проводиться роз’яснювальна робота, до окремих застосовують штрафи та кримінальну відповідальність (у разі, якщо дитина досягла віку кримінальної відповідальності, то їй загрожує до 6 років позбавлення волі).

Але є й інша категорія анонімів. Це реальні громадяни, яких використовують спецслужби іноземних держав, для дестабілізації обстановки. Деякі діти навчаються в тих же школах, що вони й «мінували»: «…мій знайомий із Донецька, попросив зробити анонімний дзвінок про мінування шкіл, сказав — ніхто не постраждає, а мені на картку переказав гроші – 300 гривень. Я погодився, про що зараз дуже жалкую» — це пояснення одного горе-батька, якому загрожує кримінальна відповідальність і своїх синів він може не побачити щонайменше років шість.

“Мінування” фейкові, але люди за повідомленнями стоять реальні.

Слід зазначити, що така ж тенденція спостерігається і на тимчасово окупованих територіях України. І тут, як не крути, вуха ФСБ не сховати, працюють за старою схемою.

Пам’ятайте про випадки мінування в Кемерово, РФ. Мінували ФСБшники, навіть планували реальний вибух, щоби була можливість перекласти провину на ісламських радикалів.

Наразі вони аналогічно роблять і на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. Спочатку мінування фейкові, але потім, серед усіх анонімних мінувань, зроблять те, що буде реальним. Росіяни легко можуть пожертвувати людським життям заради того, щоб виставити нас як терористичну державу. Звісно в усьому звинуватять Україну, що й стане для них приводом для військової агресії.

Такі висновки роблять цілком очевидним відповідь на питання, хто стоїть за анонімними мінуваннями.