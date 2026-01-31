Хто може розраховувати на допомогу на дітей

З 1 січня 2026 року в Україні набув чинності новий Закон, ухвалений 5 листопада 2025 року, «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю» №4681-IX, який суттєво оновив систему державної підтримки сімей з дітьми і передбачає як підвищення вже існуючих дитячих виплат, так і запровадження абсолютно нових видів державної допомоги на дітей.

Відтак з 1 січня 2026 року розмір одноразової допомоги при народженні першої та кожної наступної дитини збільшено до 50 тисяч гривень. Право на отримання цієї допомоги має один із батьків або опікун, з яким дитина, яка народилась після 31 грудня 2025 року, постійно проживає та який подав заяву про призначення такої допомоги.

Зазначена допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються свідоцтво про народження дитини або рішення про встановлення опіки, а також документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Заяву необхідно подати до спливу 12 місяців з дня народження дитини.

При цьому допомога на дітей, народжених до 31 грудня 2025 року включно, надається відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 року, у розмірі 41 280 гривень – до повного завершення виплат і виплачувався частинами – 10 320 гривень одноразово, а решта суми – рівними частинами протягом 36 місяців.

Також запроваджено нові види державної підтримки для сімей з дітьми: допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року та допомогу “єЯсла” для батьків, які виходять на роботу після досягнення дитиною одного року до досягнення дитиною трьох років.

Право на допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку має мати або інший законний представник дитини, який фактично доглядає за дитиною. Водночас вона не призначається прийомним батькам, батькам-вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікунів або піклувальників. Допомога призначається за заявою з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або після завершення відповідних виплат, і виплачується до досягнення дитиною одного року. Розмір цієї допомоги у 2026 році становить 7 тисяч гривень на місяць та 10,5 тисяч гривень – у разі догляду за дитиною з інвалідністю.

Важливо знати, що право на зазначені виплати також мають батьки дітей, яким станом на 31 грудня 2025 року ще не виповнився один рік. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду не пізніше ніж протягом одного місяця з дня, коли дитині виповниться рік. Водночас допомога призначається включно по місяць досягнення дитиною однорічного віку.

З 1 січня 2026 року запроваджено новий вид державної підтримки «єЯсла». Це державна фінансова допомога, яка дає змогу батькам частково оплатити догляд за дитиною, зокрема послуги яслей, няні чи приватного дитячого садка. Право на допомогу для догляду за дитиною “єЯсла” має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи у режимі повного робочого часу. Зазначена допомога призначається за заявою з місяця, наступного після досягнення дитиною одного року, і виплачується до досягнення нею трирічного віку. Її розмір у 2026 році становить 8 тисяч гривень на місяць, а у разі догляду за дитиною з інвалідністю – 12 тисяч гривень. Для призначення допомоги «єЯсла» до заяви, окрім свідоцтва про народження дитини або рішення про встановлення опіки, а також документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, необхідно додати копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу.

Кошти можна використати виключно на офіційні послуги догляду за дитиною, які надаються суб’єктами з відповідними видами діяльності. Обов’язковою умовою є укладання офіційного договору з надавачем послуг. Водночас державні та комунальні заклади дошкільної освіти не мають права надавати платні послуги своїм вихованцям під час, у межах чи на заміну виконання освітньої програми.

У разі якщо на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося три роки, мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку та приступили до роботи у режимі повного робочого часу, має право з цієї дати отримувати допомогу для догляду за дитиною “єЯсла”.

Звертаємо увагу, що виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею одного року та допомоги «єЯсла» здійснюється на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в уповноваженому банку.

Призначення усіх видів допомог здійснюється виключно на підставі заяви. Таку заяву подають до Пенсійного фонду України у паперовій або електронній формі (за технічної можливості).