У Драмтеатрі у Тернополі відбудуться два Великі різдвяні концерти Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки.

Початок концертів о 17:00 та о 19:30, повідомили організатори.

На святковому концерті українського народного хору імені Г. Верьовки на глядачів чекають різдвяні пісні, колядки, щедрівки, національний колорит, чудові номери.

Колектив народного хору ділиться на кілька відділень: у хоровій групі є 60 учасників, в оркестровій – 20 музикантів, а склад танцювальної групи – 32 особи. Усі учасники хору – справжні професіонали, майстерно володіють спільним репертуаром та неймовірно передають вокально-музичну та танцювально-народну культуру і самобутність різних куточків України.

Хор Верьовки – небачене видовище: глядачі часто не можуть вибрати, що сподобалось більше – бездоганний хор, дивовижні танці, віртуозний оркестр чи пречудові костюми. Це не спектакль, а магія, яку артисти творять через нечувані звуки, небачені рухи і неземні кольорові гами. Концерти відбудуться з дотриманням усіх карантинних норм відповідно до постанови МОЗ. Квитки можна за посиланням, в касі театру та у ЦУМі (відділ «Коніка»). https://ternopol.karabas.com/ua/hor-im-g-g-verovki-48