Зараз куди не подивишся – всюди про одне: Росія ось-ось нападе. А нічого, що вона вже 8 років, як напала? І війна йде весь цей час.

Більше того: вона вже чіпляє набагато більше людей, ніж здається. І коли вам треба терміново забрати дітей зі школи, бо її нібито замінували, чи «Дія» не працює через кібератаку – то це якраз і є та війна, за якою стоїть РФ. Просто без військ та снарядів, а гібридна.

Росія, як ніхто, зацікавлена у тому, щоб сіяти паніку в Україні. Почитайте останні новини. За минулий рік СБУ заблокувала 2200 (!) кібератак. І вже за січень цього року – більше 120, включно з тією, яка вирубила сайти наших міністерств. Але знову таки – у більшості українців ще були новорічні свята, відпустки. Тож атаку помітили переважно ті, хто її відбивав – кібера СБУ. І вони таки непогано справилися: вже за добу всі сайти працювали, а серйозного витоку даних не сталося.

Але тезу про «все пропало» РФ благополучно розганяла ще кілька днів.

Хоча ця конкретна ситуація з січневою атакою хакерів показала: кіберфахівці у нас таки непогані. І видно, що є напрацьовані схеми, як відбивати і реагувати. Без паніки і хаосу.

До речі, про це говорять навіть міжнародні партнери. Європейці підтримали Україну і визнали, що наша реакція була професійною і швидкою. І що ми вміємо захистити самі себе навіть від таких потужних ударів. «Реакція України на кібератаки була надзвичайно ефективною і професійною. Україна стала спроможною до самостійного захисту від масштабних кібератак», – це ті шматочки письмових заяв партнерів, які потрапили у ЗМІ.

Із них зрозуміло, що тепер чиновники Євросоюзу усвідомили, який високий рівень українських кіберфахівців. Хоча дивно, що самі європейці «не знали, що таке може статися». Тому що кібератаки РФ на європейські та американські ресурси давно стали звичайним явищем.

Але тепер, маючи такий кейс, як січнева кібератака, СБУ зможе багато нового розказати колегам по кібербезпеці з інших країн. І результати розслідування покажуть, напевне, чимало цікавих ланцюжків між хакерами і російськими спецслужбами.

Ольга Сніжко