Грип не відступає: на Тернопільщині ситуація залишається складною

2,5 мільйона українців уже перехворіли на грип та інші ГРВІ цього епідемічного сезону, і кількість недужих невпинно зростає. У 16 регіонах запроваджують карантинні обмеження: школи та виші переходять на дистанційне навчання, а установи скорочують кількість відвідувачів.

Яка ситуація зараз та які прогнози — дізнавався Центр громадського моніторингу та контролю.

Захворюваність у країні

З початку епідеміологічного сезону, що розпочався у вересні 2024 року, на грип та ГРВІ захворіли 2,5 мільйона українців. Про це заявив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко. “Нехай ця цифра не лякає, адже у минулому сезоні ми мали ще вищі показники. Загальний рівень захворюваності на 16% нижчий, ніж торік”, — зазначив він. Водночас майже 60% від усіх хворих за останні тижні становлять діти.

Ситуація на Тернопільщині

За інформацією Центру громадського здоров’я, найвищий рівень перевищення епідемічного порогу фіксують у Хмельницькій області. Середній рівень — у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

На Тернопільщині кількість хворих на грип та ГРВІ зростає. За тиждень рівень захворюваності збільшився на 14%. За даними обласного центру контролю хвороб, минулого тижня зареєстрували сім тисяч випадків, тоді як у попередній тиждень — 6127. Серед хворих 58% дітей віком до 18 років, з яких 67% — школярі. Госпіталізували 239 осіб, із них 148 дітей. Загалом кількість госпіталізованих зросла на 40%.

Небезпечні тенденції

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що цього року спостерігається високий рівень госпіталізацій: нині у лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб із ГРВІ, а 10% пацієнтів — у відділеннях інтенсивної терапії. За словами міністра, ускладнень можна уникнути завдяки своєчасному зверненню до лікаря. Наразі від ускладнень грипу померли 16 українців, і всі вони не мали щеплення від грипу та COVID-19.

Коли епідемія піде на спад

За прогнозами МОЗ, у найближчі тижні кількість хворих продовжить зростати. Очікується, що до квітня вірус грипу поширюватиметься активніше, ніж COVID-19. Минулого року епідемічний сезон завершився у травні, а загальна кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 склала 4,7 мільйона осіб.

Як захиститися від грипу

Фахівці наголошують, що вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання або розмови. Щоб зменшити ризик інфікування, варто уникати велелюдних місць, дотримуватись дистанції у 2 метри від потенційно хворих, регулярно мити руки, провітрювати приміщення, носити маски у громадських місцях та за перших симптомів звертатися до лікаря. Медики також нагадують, що вакцинація залишається ефективним способом профілактики грипу протягом усього епідемічного сезону.