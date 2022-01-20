У жительки села Малий Ходачків Великобірківської громади невідома жінка, яка назвалася соцпрацівницею, видурила 44 тисячі гривень.

До помешкання самотньої пенсіонерки прийшла невідома. Згодом потерпіла, котрій 81 рік, не змогла описати зовнішності незнайомки, лише пам’ятає, що та говорила їй про грошову реформу, мовляв, будуть обмінювати гроші на «нові». Після її візиту з помешкання зникли 44 тисячі гривень.

Поліцейські Збаразького відділення поліції вживають заходів, аби встановити особу зловмисниці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці застерігають не довіряти незнайомим, не впускати їх до помешкань і не вірити словам про грошову реформу, вигідний обмін грошей чи інші шахрайські вигадки.