Грошова допомога і безкоштовні поїздки залізницею: які програми готує влада?

Урядовці анонсували наприкінці року одразу кілька програм державної допомоги для українців. Йдеться і про безпосередні виплати коштів, і про непряму підтримку. Що саме пропонує влада, скільки це може коштувати, і чи є в українському бюджеті ресурси на такі програми – дізнавався Центр громадського моніторингу та контролю.

Програми підтримки

На початку листопада президент Зеленський анонсував пакет програм «Зимова підтримка» для українців. Запрацювати частина цих ініціатив може вже у грудні. Йдеться як про прямі виплати, так і про додаткові можливості для українців. Так, уряд обіцяє зберегти на зиму фіксовані ціни на газ та електрику для побутових споживачів.

Серед прямих виплат для українців передбачено два види підтримки. Перший – одноразова виплата тисячі гривень. Її можна буде витратити зокрема на комунальні платежі, ліки, книги, товари українського виробництва чи донат на Сили оборони або ж волонтерів. Подати заявку на виплату можна буде упродовж лише одного місяця: з 15 листопада до 15 грудня.

І другий – виплата 6500 грн для певних категорій громадян. Йдеться про виплати для найбільш соціально вразливих українців (дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю в прийомних сім’ях, дітей-переселенців, внутрішньо переміщених осіб з дітьми, самотніх пенсіонерів). За ці кошти можна буде також придбати одяг, взуття та лікарські засоби.

Також раніше в уряді представили проєкт, що дозволить старшим за 40 років українцям пройти медичні обстеження. Почати реалізовувати його планують вже у січні. А оприлюднити всі деталі урядовці хочуть всередині листопада.

Непрямою допомогою для всіх українців може стати і програма транспортної підтримки «УЗ-30002. Йдеться про безкоштовні подорожі залізницею у межах трьох тисяч кілометрів. Здійснювати їх можна буде у дні низького попиту, коли залишаються невикупленими 200−250 тисяч квитків.

Скільки коштують ці проєкти

Масштабні плани викликали у суспільстві низку питань до влади, головне з яких: скільки коштуватимуть ці програми? Наразі урядовці вже мають певні очікування щодо витрат.

Зокрема, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін спрогнозував, скільки ж українців можуть скористатися програмами «Зимової підтримки». За його словами, переважна більшість – близько 10 мільйонів громадян – отримають виплати у 1000 гривень. Тоді, як 660 тисяч українців – можуть подавати заявки на виплату 6500 гривень. Отже, загалом в уряді прогнозують витрати у 14,4 мільярда гривень. Фінансувати ці програми планують в межах наявних коштів державного бюджету, без додаткових витрат.

Не витрачати додаткові кошти на безкоштовні для українців поїздки обіцяє й «Укрзалізниця». Там наголошують, що держава вже співфінансує роботу компанії через дефіцит між реальною собівартістю квитків і їхньою ціною для пасажирів. Рейси, на які пропонуватимуть квитки, їздитимуть у будь-якому разі. Тож додаткові пасажири, запевняють у компанії, не збільшать вартість цих поїздок.

Чи є на них кошти?

Критики програми «Зимова підтримка» наголошують, що вартість нових ініціатив влади може стати тягарем для українського бюджету.

Як приклад, наводять ситуацію з програмою «Національний кешбек». Її уряд презентував минулоріч. З одного боку, ідея полягала у підтримці українських товаровиробників. З іншого – у соціальній підтримці громадян. За умовами програми, покупка українських товарів дозволяла учасникам накопичувати кешбек, який можна було витратити на певні категорії товарів. А також оплатити комунальні платежі чи задонатити ці кошти. Втім, наразі виплати за цією програмою затримуються. Як повідомляє видання «Економічна правда», сталося це через брак грошей.

За п’ять років Україна витратила понад 40 мільярдів гривень на одноразові виплати громадянам, наголошує видання «NV». Якщо минулоріч програми зимової підтримки українців профінасували із залишків бюджетних коштів, нині ситуація трохи складніша. За даними співрозмовників «Економічної правди», знайти гроші можуть у програмах міністерства соціальної політики, але виникнуть юридичні перепони. «Співрозмовник «Економічної пради», ознайомлений з питанням фінансування бюджету, зазначає, що цьогорічну «зимову підтримку» профінансують коштами, закладеними в програми Мінсоцполітики. «Однак там є певні юридичні нюанси: не з усіх програм допустимо фінансувати це (роздачу грошей ). У них є порядки, цільове використання коштів», – цитує своє джерело ЗМІ.

Навіть якщо урядовці знайдуть фінансування для раніше озвучених програм «Зимової підтримки», з однією з них можуть виникнути додаткові складнощі. Йдеться про безкоштовні поїздки від «Укрзалізниці». За прогнозами, держава не мала би витрачати на них зайві кошти. Втім, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії «Concorde Capital» Олександр Паращій попереджає, що можуть виникнути несподівані для авторів ініціативи збитки. «Якщо акцією скористається половина від тих, хто отримав минулорічну зимову підтримку (7 мільйонів людей), і вони зроблять дві поїздки «туди-назад» на загальну відстань 2 тисячі кілометрів, то загальний пасажирооборот від акції становитиме 14 мільярдів пасажиро-кілометрів. Це близько 88% від загального пасажирообороту УЗ в далекому сполученні за 2024 рік», – зазначає експерт.

Скільки ж коштуватиме урядова програма медичного огляду для українців після сорока, та які витрати понесе держава, щоб зафіксувати взимку ціни на газ та електрику, поки навіть не прогнозують.