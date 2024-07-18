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Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у п’ятницю, 18 липня

18.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Новини, Суспільство

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У п’ятницю, 19 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень. 

Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  6 черга
➡️ 00:00-02:00  5 черга
➡️ 01:00-04:00  4 черга
➡️ 02:00-05:00  3 черга
➡️ 04:00-07:00  2 черга
➡️ 05:00-08:00  1 черга
➡️ 07:00-11:00  6 черга
➡️ 08:00-12:00  5 черга
➡️ 09:00-13:00  4 черга
➡️ 11:00-15:00  3 черга
➡️ 12:00-16:00  2 черга
➡️ 13:00-17:00  1 черга
➡️ 15:00-19:00  6 черга
➡️ 16:00-20:00  5 черга
➡️ 17:00-21:00  4 черга
➡️ 19:00-23:00  3 черга
➡️ 20:00-24:00  2 черга
➡️ 21:00-24:00  1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

Поширюй знайомим!

Теги: вимкнення, електрика, світло, графік

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