Графік вимкнення світла на Тернопільщині 25 листопада

У понеділок, 25 листопада, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії для однієї черги з 14:00 по 20:00 год.
Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.