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Графік вимкнення світла на Тернопільщині 25 листопада

25.11.2024

Ірина Нова

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Новини, Оперативно, Тернопільщина

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У понеділок, 25 листопада, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії для однієї черги з 14:00 по 20:00 год.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 14:00-16:00  5 черга;
  • 16:00-18:00  4 черга;
  • 18:00-20:00  2 черга.

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: графік відключення електороенкргії, вимкнення електроенергії, АТ «Тернопільобленерго»

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