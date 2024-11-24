Графік вимкнення світла на Тернопільщині 25 листопада

У понеділок, 25 листопада, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії для однієї черги з 14:00 по 20:00 год.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

14:00-16:00 5 черга;

16:00-18:00 4 черга;

18:00-20:00 2 черга.

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.