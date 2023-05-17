Графік відключення електрики на Тернопільщині з 15 по 21 травня 2023 року

У Тернопільській області розробили графік відключення електрики з 15 по 21 травня 2023 року. Енергетики просять зменшити навантаження на енергосистему. Якщо буде перенавантаження у мережі, в Україні вводитимуть погодинні відключення. Його будуть застосовувати у разі вказівки від диспетчера “Укренерго”.

Про це пише Файне місто з посиланням на ВАТ “Тернопільобленерго”.

За повідомленням НЕК «Укренерго» виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Однак у години пікового навантаження в енергосистемі може виникнути дефіцит енергетичної потужності. Це пов’язано із необхідними ремонтними роботами на пошкоджених енергетичних об’єктах країни та підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Саме тому, енергетики звертаються до споживачів із проханням зменшити користування електроприладами у години ранкового та вечірнього максимумів навантаження (вранці – з 06 до 11 години і ввечері – з 17 до 23 години), – йдеться у повідомленні обленерго.

Енергетики наголошують, що електроенергію потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватись ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.