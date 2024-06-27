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Графік погодинних вимкнень електрики на Тернопільщині 28 червня

27.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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28 червня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 00:00-01:00  4 черга
  • 00:00-02:00  3 черга
  • 01:00-03:00  2 черга
  • 02:00-04:00  1 черга
  • 03:00-05:00  6 черга
  • 04:00-06:00  5 черга
  • 05:00-07:00  4 черга
  • 06:00-09:00  3 черга
  • 07:00-10:00  2 черга
  • 09:00-12:00  1 черга
  • 10:00-13:00  6 черга
  • 12:00-15:00  5 черга
  • 13:00-16:00  4 черга
  • 15:00-18:00  3 черга
  • 16:00-19:00  2 черга
  • 18:00-21:00  1 черга
  • 19:00-22:00  6 черга
  • 21:00-24:00  4 черга
  • 22:00-24:00  5 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

 

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Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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