Графік погодинних вимкнень електрики на Тернопільщині 28 червня

28 червня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово з 00:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 4 черга

00:00-02:00 3 черга

01:00-03:00 2 черга

02:00-04:00 1 черга

03:00-05:00 6 черга

04:00-06:00 5 черга

05:00-07:00 4 черга

06:00-09:00 3 черга

07:00-10:00 2 черга

09:00-12:00 1 черга

10:00-13:00 6 черга

12:00-15:00 5 черга

13:00-16:00 4 черга

15:00-18:00 3 черга

16:00-19:00 2 черга

18:00-21:00 1 черга

19:00-22:00 6 черга

21:00-24:00 4 черга

22:00-24:00 5 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.