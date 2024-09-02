Графік погодинних вимкнень 2 вересня та зміни у чергах ГПВ на Теpнопільщині

У понеділок, 2 вересня, пpoтягом доби на Теpнопільщині пpoгнозується застосування погодинних вимкнень.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-02:00 6 черга

02:00-05:00 1 черга

05:00-08:00 2 черга

08:00-10:00 3 черга

10:00-12:00 4 черга

12:00-15:00 5 черга

15:00-18:00 6 черга

16:00-19:00 1 черга

18:00-21:00 2 черга

19:00-22:00 3 черга

21:00-24:00 4 черга

22:00-24:00 5 черга

Також енергетики повідомили про зміни в 5 черзі (групі) ГПВ.

“Через технічні причини, з 02.09.2024р. по 14.09.2024р для частини мешканців буде змінена черга(група) погодинних вимкнень з 5 черги (групи) на 4 чергу (групу), ” – йдеться у повідомленні.

Зміна черги (групи) стосуватиметься споживачів Кременецького РЕМ, які проживають за адресами:

с.Чугалі, с.М.Зеблази, с.Рибча, с.В.Зеблази, с.Бонівка, с.Плоске, с.Катеринівка, м.Кременець (вул. Вишнівецька, вул. Климова, вул.Моргви, вул.Вербова, вул. М.Кривоноса, вул. Макова, вул.М.Грушевського, вул.І. Франка, вул.Грабівка, вул.Лящуки, вул.Переліски, вул.Сичівка 1, вул.Сичівка, 2,вул.Липовиця 1,вул.Липовиця 2.

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.