Морський піхотинець з Тернополя Михайло Діанов, якого нещодавно визволили із російського полону, звернувся до усіх небайдужих.

Боєць просить допомогти визволити з полону побратима, котрий врятував йому життя – Зіновія Михайлюня. Про це тернополянин написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Маю дуже важливе послання до Вас усіх! Я реально розумію, що визволити з полону людину дуже важко, майже нереально.

АЛЕ там в полоні є мій побратим, якому я особисто винен життя. Він один з тих, хто мене під стрілковим вогнем ніс пораненого з полю бою. А сам отримав страшне поранення правої ноги. На жаль, травма йому не дозволила воювати на “Азовсталі” Він потрапив у полон 12-го квітня. У концтабір Оленівка. Він повинен бути вдома. Я йому життям зобов’язаний. Допоможіть мені, будь-ласка!

Михайлюньо Зіновій Михайлович.

Я готовий віддати усі кошти, що Ви мені дали. Усе до копійки. Допоможіть витягнути з пекла побратима!

Дякую усім Вам наперед”, – написав захисник “Азовсталі”.