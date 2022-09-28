Морський піхотинець з Тернополя Михайло Діанов, якого нещодавно визволили із російського полону, звернувся до усіх небайдужих.
Боєць просить допомогти визволити з полону побратима, котрий врятував йому життя – Зіновія Михайлюня. Про це тернополянин написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
“Маю дуже важливе послання до Вас усіх! Я реально розумію, що визволити з полону людину дуже важко, майже нереально.
АЛЕ там в полоні є мій побратим, якому я особисто винен життя. Він один з тих, хто мене під стрілковим вогнем ніс пораненого з полю бою. А сам отримав страшне поранення правої ноги. На жаль, травма йому не дозволила воювати на “Азовсталі” Він потрапив у полон 12-го квітня. У концтабір Оленівка. Він повинен бути вдома. Я йому життям зобов’язаний. Допоможіть мені, будь-ласка!
Михайлюньо Зіновій Михайлович.
Я готовий віддати усі кошти, що Ви мені дали. Усе до копійки. Допоможіть витягнути з пекла побратима!
Дякую усім Вам наперед”, – написав захисник “Азовсталі”.