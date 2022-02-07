Голови об’єднаних територіальних громад Тернопільщини підписали договір про співпрацю з фермерським господарством «ГАДЗ» щодо закупівлі соків, смузі та яблук для навчальних закладів.



Так, відповідно до нових вимог харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, діти мають споживати корисні продукти, які не містять добавок.

Саме такими є соки та смузі господарства «ГАДЗ», що відповідають найвищим міжнародним стандартам. – Школярі та вихованці дитячих садочків повинні споживати тільки якісну їжу, яка немає абсолютно ніяких домішок. Наша продукція відповідає сертифікації «Global GAP», FSSC 22000, що засвідчує її користь та безпеку. Для виготовлення соків та смузі ми використовуємо тільки найякіснішу сировину, немає жодного підгнилого яблучка. Йде автоматична переробка фруктів, стерилізація, потім розливаємо в асептичні пакети при температурі 38 градусів. Таким чином зберігаються усі вітаміни, – розповів Петро Гадз.