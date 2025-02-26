Герої серед нас: історія слюсара тернопільських газмереж, який пішов на фронт з перших днів вторгнення

24 лютого 2022 року для Володимира почалося з тривожного дзвінка: «Почалася війна». Спершу він не міг у це повірити, але реальність була невблаганною.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював слюсарем із експлуатації та ремонту газопроводів у Козівському УЕГГ. Але вже 8 березня взяв до рук зброю і став на захист України. Його шлях проліг на Донеччину, де кожен день став випробуванням на силу духу та витривалість.

«Я не міг просто сидіти і дивитися, як ворог топче нашу землю. Лють перетворилася на бажання діяти», — розповідає Володимир.

Він згадує своїх побратимів, які стали для нього справжніми братами. Говорить про підтримку рідних, що є для нього «невидимою бронею». І про гумор, який допомагає навіть у найтемніші моменти війни.

У третю річницю повномасштабного вторгнення, Володимир звертається до кожного українця:

«Ми сильна та незламна нація. Україна переможе, бо ми стоїмо разом – кожен на своєму місці».

Джерело: Соціальні мережі