Незважаючи на проведення повномасштабних бойових дій, функціонування банківської системи держави залишається стабільним. На підтвердження цього запроваджено стовідсоткові гарантії на депозити вкладників – фізичних осіб.

У чому полягають такі гарантії? У разі ліквідації банку держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодовує вкладникам кошти у межах гарантованої суми. До запровадження воєнного стану гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 000 гривень, за винятком вкладів в державному Ощадбанку.

На час дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення новим законодавством (13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб») запроваджено 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит).

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозиту) разом із нарахованими відсотками.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом Національного банку України.

Гарантія поширюється на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія Закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не розповсюджується.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.