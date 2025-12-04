«Галичанка» не змогла скласти конкуренцію «Буковинці»

29–30 листопада у 4 турі Суперліги України 2025-2026 чернівецька «Буковинка» приймала тернопільську «Галичанка-ЗУНУ». На жаль, тернопільські волейболістки, не змогли скласти конкуренцію господарям, зазнавши поразок у всіх партіях двох матчів.

Пропонуємо вашій увазі результати поєдинків.

«Буковинка» – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:0 (25:6, 25:16, 25:19).

«Буковинка» – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:0 (25:14, 25:14, 25:13).

Після шести поєдинків в активі «Галичанки-ЗУНУ» жодного очка й відповідно останнє місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед жіночих команд.