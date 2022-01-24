Фотографія авторства нашого земляка увійшла до списку кращих світлин міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю – 2021».

До рейтингу потрапила робота українського автора Володимира Бурдяка. На ній зображені три самки оленя в Національному природному парку «Кременецькі гори» на Тернопільщині.

“Це фото я зробив у січні. Пам’ятаю – був морозний ранок, на дорогу, якою

влітку їздять лісники, вийшли три олениці, ніби завмерли, коли на

них присвітило сонце. Я встиг зробити декілька кадрів, і вони пішли далі,

углиб лісу”, — розповів про історію створення цієї світлини наш

талановитий земляк, фотомайстер Володимир Бурдяк.

Довідково: «Вікі любить Землю» — це найбільший у світі фотоконкурс на тему природної спадщини і цьогоріч у ньому брали участь 34 країни і території. З 1 травня по 31 серпня 2021 року в межах фотоконкурсу “Вікі любить Землю” до Вікісховища було завантажено понад 64 тисячі фотографій пам’яток природи від понад 4300 людей.