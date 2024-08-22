Фонд “Покрова” – під покровом Пресвятої Богородиці

Засновник благодійного фонду “Покрова”, народний депутат України Іван Чайківський, директорка фонду Любов Вовк від початку повномасштабної війни разом з доброчинцями постійно допомагають військовим на передовій. Вони відкрили “Школу пілотів дронів” для цивільного населення, де проходять безкоштовне навчання оператори безпілотників.

Фонд співпрацює з бригадою Національної гвардії України “Азов” і допомагає воїнам. Гордістю Тернопілля є мужній захисник Маріуполя, командир батальйону бригади “Азов”, бережанець Арсен Дмитрик. Під час благодійної акції фонд зібрав понад 3.5 мільйонів гривень, придбав чотири великих вантажних автомобілі, 50 тонн продуктів, медичні засоби та наплічники для ЗСУ. Недавно працівники фонду передали 50 дронів бійцям 33 – ї окремої механізованої бригади, також бійці “Азову” отримали дороговартісне військове спорядження.

Благодійний фонд “Покрова” роздав понад 45,000 подарункових наборів по всій Тернопільщині дітям військових, маленьким друзям з інвалідністю, сиротам, дітям з родин біженців, учасникам християнських літніх таборів. Іван Чайківський, Любов Вовк разом з волонтерами доставляють допомогу пораненим бійцям в шпиталі, знедоленим людям в будинки опіки. Тисячі дітей зі сходу та півдня України, сироти отримали подарунки в Бережанах. Благодійні заходи фонду підтримують українці, а також доброчинці зі США, Канади, Польщі та інших країн.

Любов Вовк за жертовну працю отримала відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ “За сприяння війську”. Також фонд отримав нагороди і подяки від командирів бойових бригад та воїнів з усієї України.

На Тернопільщині поважають дбайливого господаря землі Івана Чайківського, який також є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Він старається, щоб аграрії отримували державну підтримку, допомагає їм в налагодженні переробки та виробництві власної продукції, щоб в складні часи війни розвивалась і працювала українська економіка.

Люди з вдячністю і шаною пам’ятають, як в минулі роки Іван Чайківський відродив у містах і селах краю тваринницькі ферми, кооперативи та аграрні підприємства з виробництва м’ясної, молочної та рослинної продукції, пекарню, збудував нові торговельні центри, де продають місцеву продукцію. У Бережанах за його великими стараннями було відбудовано зруйноване приміщення колишньої меблевої фабрики. Тут створили сучасний торговий комплекс, пекарню, ресторацію, готель, дитячий майданчик, відпочинкову зону. Бережанці отримали роботу і вносять свій вклад в соціально – економічний розвиток міста.

Одне з найбільших і найкращих підприємств в області “Агропродсервіс”, яке 25 років тому заснував Іван Чайківський, з початку повномасштабного вторгнення виділило для ЗСУ понад 112 мільйонів гривень допомоги. З перших днів великої війни підприємство надсилає тисячі продовольчих наборів мешканцям прифронтових областей. Генеральний директор підприємства “Агропродсервіс” Андрій Баран за жертовну допомогу для військових і дбайливу працю отримав відзнаку від 44 – ої окремої артилерійської бригади. З нагоди 25 – ліття компанії провели благодійний аукціон, на якому зібрали 270 тисяч гривень для воїнів, також закупили 10 нових позашляховиків для двох батальйонів бригади “Азов”.

Благодійний фонд “Покрова” працює під захистом та покровом Пресвятої Богородиці, яка прославлена в багатьох паломницьких місцях Тернопілля. Волонтери несуть промінчики розради, любові, милосердя у найважчі куточки людського життя. З підтримкою українців та діаспори, з людськими молитвами, зі щирою вдячністю від воїнів фонд щодня наближає українську перемогу.