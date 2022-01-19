Оголошено онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”. Торги відбудуться 27 січня, повідомляє пресслужба Фонду.

Стартова ціна об’єкта становить 28,1 млн грн.

Зазначається, що Борщівський спиртзавод заснований у 1907 році та модернізований у 2016 році. Наявні всі необхідні комунікації: водопостачання, електрика, газ та каналізація. Об’єкт приватизації забезпечений трубопроводами, насосами, запірною арматурою та засобами автоматизації.

Актив включає 32 об’єкти нерухомого майна, серед чого є автогаражі з побутовими приміщеннями, бродильне відділення, будинок цеху вуглекислоти, будівля механізованої солодовні, компресорна, механізований зерносклад, котельня та інше.

Також, до складу активу входять 770 одиниць устаткування і 10 одиниць транспортних засобів.

Площа двох земельних ділянок, на яких розташований спиртзавод, становить 7,4 га.