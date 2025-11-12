ФК «Самбір–Нива-2» здобув важку перемогу

7 листопада в сімнадцятому турі другої ліги групи А тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» прийматиме ФК «Ужгород».

Перший тайм, у якому господарі намагалися грати першим номером, проходив на зустрічних курсах, хоча гольових моментів було обмаль.

На 16-й хвилині тернопільсько-самбірські футболісти змогли відкрити рахунок. Максим Крамарчук чітко реалізував одинадцятиметровий.

У господарів гру загострювали Богдан Бідзінський, Владиислав Мендрук, вже згаданий Крамарчук.

Гості намагалися вирівняти хід зустрічі, але також без особливих загострень, хоча навіть на останній доданій хвилині першого тайму, футболіст «Ужгорода» спробував закинути м’яча за комірець воротарю «Самбора-Нива-2».

​На початку другого тайму у господарів міг подвоювати рахунок Макаров. Натомість гості намагалися перехопити ініціативу й принаймні зрівняти рахунок у поєдинку, а господарі намагалися на контратаках збільшити свою перевагу. На 72-й хвилині футболісти «Самбора-Ниви-2» залишилися в десятьох, другу жовту й відповідно червону отримав Дмитро Макаров. Натиск ужгородців зростав, а господарі надійно оборонялися. Останні хвилини матчу були досить напруженими, гості кинувши усі сили йшли в атаку, а на останній доданій хвилині заробили досить небезпечний штрафний, проте футболіст «Ужгорода» не влучив у ворота. У підсумку вистраждана мінімальна перемога тернопільських футболістів.

Тож «Самбір-Нива-2» здобула три очки і з 28-ма заліковими пунктами продовжує займати третю сходинку турнірної таблиці.

«Самбір-Нива-2» – ФК «Ужгород» – 1:0 (1:0).

Голи: М. Крамарчук (16).

Вилучення: Дмитро Макаров.

«Самбір–Нива-2»: Артем Борис, Максим-Любомир Шута, Мар’ян Бац, Андрій Дем’янчук, Володимир Матусевич, Вадим Садовнік, Богдан Бідзінський, Назар Ващишин, Владислав Мендрук (Дмитро Дударєв, 92), Дмитро Макаров, Максим Крамарчук (Юрій Болюк, 86). Старший тренер – Роман Марич.

У вісімнадцятому турі 12 листопада «Самбір-Нива-2» гратиме на виїзді із чернівецькою «Буковиною-2».